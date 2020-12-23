У Сербії з четверга починається COVID-вакцинація

За словами президента Сербії Александара Вучича, із 24 грудня в країні розпочинається вакцинація населення від COVID-19, а першими щеплення отримають мешканці будинків для престарілих як найбільша група ризику.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTS.

Для підвищення довіри громадян до вакцини щеплення зроблять і комусь із державної верхівки Сербії – можливо самому Вучичу чи прем’єр-міністру Ані Брнабич.

Також президент додав, що масова вакцинація громадян розпочнеться в середині січня, якщо доставка препаратів піде за планом. Вучич розраховує до кінця січня вакцинувати 1 мільйон громадян (населення Сербії – 6,9 мільйона осіб).

Перша партія (4,8 тисяч доз) вакцини BioNTech/Pfizer у вівторок прибула в аеропорт Белграда, столиці Сербії.

Як відомо, що уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини Sputnik V, а також китайської вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, навесні цього року Сербія ввела один із найжорсткіших у світі карантинів.

З 20 грудня в країні діє посилений режим контролю на кордонах: іноземці можуть потрапити в Сербію лише за наявності негативного тесту на коронавірус або за умови обов’язкової 10-денної самоізоляції.

Загалом із початку пандемії в Сербії виявлено 303 тисячі випадків COVID-19, включаючи 2733 летальні.