У Сербії з четверга починається COVID-вакцинація
Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTS.
Для підвищення довіри громадян до вакцини щеплення зроблять і комусь із державної верхівки Сербії – можливо самому Вучичу чи прем’єр-міністру Ані Брнабич.
Також президент додав, що масова вакцинація громадян розпочнеться в середині січня, якщо доставка препаратів піде за планом. Вучич розраховує до кінця січня вакцинувати 1 мільйон громадян (населення Сербії – 6,9 мільйона осіб).
Перша партія (4,8 тисяч доз) вакцини BioNTech/Pfizer у вівторок прибула в аеропорт Белграда, столиці Сербії.
Як відомо, що уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини Sputnik V, а також китайської вакцини.
Як повідомляв Укрінформ, навесні цього року Сербія ввела один із найжорсткіших у світі карантинів.
З 20 грудня в країні діє посилений режим контролю на кордонах: іноземці можуть потрапити в Сербію лише за наявності негативного тесту на коронавірус або за умови обов’язкової 10-денної самоізоляції.
Загалом із початку пандемії в Сербії виявлено 303 тисячі випадків COVID-19, включаючи 2733 летальні.