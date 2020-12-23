Дубай починає масову вакцинацію від COVID-19

Дубай у середу розпочинає безкоштовну вакцинацію населення від коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Дубай приєднався до Саудівської Аравії, яка минулого тижня розпочала масову вакцинацію населення від COVID-19 вакциною Pfizer та BioNTech.

Напередодні уряд ОАЕ і Бахрейну розпочали вакцинацію населення препаратом, розробленим Китайською національною фармацевтичною групою (Sinopharm), заявивши, що за підсумками заключної фази клінічних досліджень препарат ефективний на 86%.

Катар також надав дозвіл на екстрене використання вакцини COVID-19, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech. Оман отримає свою першу партію вакцин Pfizer-BioNTech у середу, пише агентство.

Кувейт заявив, що розраховує почати отримувати вакцину Pfizer-BioNTech до кінця року.

Станом на 23 грудня в ОАЕ зафіксовано 195 878 випадків коронавірусу та 642 смерті від нього.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 грудня виявлені 78 366 297 випадків COVID-19, зокрема 1 724 039 – летальних, одужали 55 128 559 осіб.