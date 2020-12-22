Сербія отримала перші дози вакцини від COVID-19

Перша партія вакцини BioNTech/Pfizer у вівторок прибула в аеропорт Белграда, столиці Сербії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сербський портал Nova.

У белградському аеропорту імені Ніколи Тесли приземлився перший літак із 4,8 тисячами доз вакцини від BioNTech/Pfizer.

Пізніше ці препарати були доставлені в Інститут вірусології, вакцин і сироваток, відомий як «Торлак». Очікується, що вакцинація в Сербії розпочнеться наступного тижня і найімовірніше стартує з мешканців будинків для літніх людей.

У січні сербська влада очікую ще 20 тисяч доз цієї вакцини.

Варто зауважити, що уряд Сербії також вів переговори про імпорт російської вакцини Sputnik V, а також китайської вакцини.

Як передавав Укрінформ, навесні цього року Сербія ввела один із найжорсткіших у світі карантинів.

А з 20 грудня в країні діє посилений режим контролю на кордонах: іноземці можуть потрапити в Сербію лише за наявності негативного тесту на коронавірус (не старіший 48 годин) або за умова обов’язкової 10-денної самоізоляції.

Як відомо, загалом із початку пандемії в Сербії виявлено 303 тисячі заражень COVID-19, включаючи 2733 летальні випадки.

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