Незвідані ліси й дороги: як Карпатський регіон хоче привабити туристів-іноземців

Мале карпатське коло, яке об’єднає гірські райони Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей сучасною інфраструктурою, має залучити до регіону іноземних туристів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів під час наради щодо розвитку туристичної інфраструктури у Славській громаді на Львівщині.

"Україні є куди рости: у нас близько 2% населення катається на гірських лижах, це дуже мало. Ми зможемо створювати попит, маючи відповідну інфраструктуру. Це мають бути цілорічні курорти, тут можливий не лише гірськолижний спорт. Так, Славська громада зараз активно залучає і велорух, проводить тут різноманітні змагання. Також у наших горах є цікаві пішохідні маршрути різної складності. Національні парки, які також є на території Карпатського кола, – це те, що привабить сюди іноземних туристів, особливо з країн Західної Європи, які їдуть за природою, незвіданими лісами. Наші гори цим відрізняються дуже сильно від більш скелястих Альп", – зауважила Олеськів.

За її словами, Держагентство зараз має двох важливих стратегічних партнерів – Укрзалізницю й Укравтодор, – з якими працюють над удосконаленням інфраструктури, що сприятиме як притоку туристів, так і підвищенню комфорту місцевих жителів.

Крім того, підкреслила Олеськів, важливо, щоб розвиток інфраструктури відбувався на тих же територіях, де втілюються різноманітні проєкти, здатні зацікавити мандрівників. Йдеться про фестивалі, культурні маршрути, виставки, музеї, реставрацію пам’яток культури.

"Тоді ми матимемо змогу об’єднати це все маршрутами на мапі, яку передамо колегам з автодору. Важливо, щоб всі державні органи в одному напрямку працювали над розвитком туристичних територій. Щоб не було такого, що дорога робиться в одне місто, фестиваль – в іншому місці, а замок реставрується в третьому", – сказала голова Держтуризму.

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Водночас, як повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, Мале карпатське коло надалі планують з’єднати з Європою.

"Цьогоріч ми відремонтували дорогу Східниця – Верхнє Синьовидне. Далі будуємо дорогу зі Східниці на трасу Львів – Ужгород, і далі – митні переходи. Тобто Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська області будуть з’єднані сучасними дорогами з Республікою Польща. Працюємо над тим, щоб з Європи турист міг виїхати безперешкодно, не великими об’їздами, а по прямій сюди на майбутній гірськолижний курорт (на території Славської ОТГ 2021 року року інвестор планує почати будівництво сучасного гірськолижного курорту з 60 км трас – ред.)", – сказав Бучко.

Він висловив сподівання, що сполучити три західні області з Європою сучасними дорогами вдасться за найближчі 2-3 роки. Для цього потрібно 10 млрд грн, із них 3 млрд грн – на Мале карпатське коло.

За інформацією директора департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Ореста Шуліховського, проєкт "Мале карпатське коло" передбачає реконструкції, капітальні ремонти та будівництво нових автомобільних шляхів, які значно покращають логістику й зекономлять час як місцевих жителів, так і туристів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року три області – Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська – підписали Меморандум про співпрацю в межах проєкту "Мале карпатське коло". Насамперед він спрямований на розкриття туристичного потенціалу Карпатського регіону, покращення інфраструктурної доступності.