Туризм Львівщини отримав план розвитку в умовах кризи до 2023 року

На Львівщині розробили план дій щодо розвитку туристичної галузі на найближчі три роки з урахуванням ситуації із пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, заплановано створити єдину туристичну платформу – сайт, залучити до промоції "амбасадорів"-іноземців, відкрити візит-центри, зняти відеоролики про безпеку подорожей.

"Туризм в умовах COVID-19: план дій 2021-2023" напрацювали представники експертного середовища разом із фахівцями управління туризму та курортів Львівської ОДА в межах стратегічної сесії, яка відбулася у Львові.

У документі йдеться про проблеми та інструменти для їхнього вирішення і підтримки туризму в умовах пандемії. Відтак, експерти напрацювали заходи щодо дотримання протоколів безпеки в подорожах, підготовки маркетингових та промоційних кампаній, стимулювання внутрішнього туризму та – в майбутньому – в'їзного.

За підсумком стратегічної сесії визначили істотні питання галузі туризму та інструменти розв'язання, що увійдуть до комплексної програми розвитку туризму, курортів і рекреації у Львівській області на 2021-2023 роки.

Зокрема, йдеться про такі 5 питань:система інформування та швидкої координації дій учасників туристичного ринку; доступ до туристичних даних (відкритість даних, статистика); безпека туриста; розвиток і модернізація туристичної інфраструктури; брак нових, адаптованих до пандемічного і післяпандемічного періоду, туристичних продуктів і пропозицій туристичних дестинацій.

Щодо кожного пункту розроблено конкретні інструменти втілення.

Так, задля промоції туристичних можливостей Львівщини буде створено єдину туристичну платформу – сайт, буде задіяно "амбасадорів" – іноземців, які проживають на території області, системи зворотного зв’язку з туристами, зокрема персональні рекомендації, відкриття візит-центрів, ознакування туристичних об'єктів та маршрутів.

Для промоції внутрішнього туризму й пожвавлення у майбутньому візитів іноземних мандрівників на Львівщину заплановано зняти відеоролики про безпеку подорожей у регіоні. У них покажуть шлях туриста від аеропорту до готелю й побут під час мандрівки.

Запропоновано залучити мобільних операторів для того, щоб інформувати про туристичні продукти регіону та карантинні обмеження у місцевостях, де перебуває мандрівник. Зокрема, важливим в ОДА називають навчання з надання домедичної допомоги та протоколу дій у разі виявлення COVID-позитивного, навчання з безпеки для активного туризму.

"Зважаючи на умови, маємо пропонувати безпечні туристичні продукти та організовувати максимально потужну інформаційну кампанію, яка буде орієнтована найперше на українського туриста. Водночас ми зобов’язані підтримувати контакти з іноземними туристами, щоб не зникнути із туристичних програм", – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Йдеться і про систему інформування, де б були персональні рекомендації щодо туристичних об'єктів та готових ідей для подорожей Львівщиною, ознакування безпечних місць (глобальна ініціатива Всесвітньої ради з подорожей та туризму #ПодорожуйБезпечно (SafeTravel), підготовку персоналу з галузі туризму щодо надання домедичної допомоги та протоколу дій у разі виявлення COVID-позитивного.