Подорож на «Лижному експресі»: до карпатського курорту за 7 годин

Зранку кава у столиці, а обід – у Карпатах. Що пропонує новий маршрут Інтерсіті+ з Києва до Славського

Укрзалізниця запустила щоденний швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 з Києва до одного з найстаріших гірськолижних курортів України – Славського на Львівщині.

Укрінформ у межах престуру, який організувала Укрзалізниця спільно з Державним агентством розвитку туризму, протестував 7-годинну поїздку за новим маршрутом.

Розпочинається подорож рано – о 05:59 поїзд відправляється з Центрального залізничного вокзалу. Час прибуття до Славського – 13:20. Тож у дорозі потрібно провести 7 годин 21 хвилину. Це менше, ніж будь-яким іншим доступним маршрутом: машиною дістатися Славського з Києва можна за близько 9 годин, а звичайним нічним поїздом – за щонайменше 12 годин.

У зворотному напрямку зі Славського новий поїзд вирушає о 16:20 та прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 23:57.

Укрзалізниця позиціонує час у дорозі поїзда Київ – Славське як змогу зранку пити каву в Києві, а вже по обіді кататися на лижах чи сноуборді трасами Славського. Такий варіант дійсно можливий, якщо ви завчасно потурбуєтеся про житло (а вибрати у Славському є з чого – тут понад 500 садиб для відпочинку), а також будете у чудовій фізичній формі. Бо раннє прокидання й поїздка сидячи впродовж понад 7 годин усе ж таки стомлюють. Тому пообіднє катання ще й за умови раннього заходу сонця взимку може опинитися під загрозою. Крім того, снігу на курорті поки немає, а штучно його тут не створюють. Замість нього – тільки декоративні сніжинки на вікнах поїзда.

Упізнати "курортний" потяг легко не лише тому, що це вже звичний для українців Hyundai Rotem. Один із вагонів тут брендований – на ліврею нанесено зображення лижників на підйомнику. Героєм-лижником, до речі, може стати кожен пасажир – головне, щоб із відповідним місцем пощастило. Квиток для цього обирайте в 2-му класі.

Також вагон прикрасили слоган і айдентика, які Славське отримало нещодавно після ребрендингу. Це класичний ретродизайн у сучасній інтерпретації під гаслом "Славсько – гори вражень". Така форма назви селища, а не звичне "Славське", відповідає тому, як курорт називають місцеві жителі.

Зупиняється поїзд на станціях Коростень, Підзамче, Львів, Стрий і Сколе. У Львові можна зійти на коротку 10-хвилинну прогулянку пероном. На інших же станціях зупинки короткі – 1-2 хвилини.

Щоб пришвидшити час у дорозі, в Укрзалізниці вирішили протестувати на "лижному" маршруті інтерактивну новинку – запустили доступ до онлайн-кінотеатру sweet.tv. Це 240 вітчизняних або дубльованих українською мовою фільмів. Трансляція працює справно. Тож перенестися з вагона поїзда в будь-яку кіноісторію на ваш вибір труднощів не становитиме, потрібні тільки смартфон і навушники.

Для себе обрали "Захара Беркута" – американсько-українську екранізацію однойменної історичної повісті Івана Франка. Тож у Карпатах опинилися навіть раніше за прибуття поїзда на Львівщину.

За словами керівника з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Шевченка, з понеділка, 21 грудня, скористатися цим кіносервісом можна буде й на інших поїздах Інтерсіті. До Нового року – безкоштовно. Якою може бути вартість послуги в 2021-му – ще визначаються.

Також дорогою на відеомоніторах у вагонах можна переглянути соціальні проморолики "Мандруй Україною" й обрати для себе наступний напрямок для подорожі. А ще пасажирам "Лижного експреса" запропонували печиво з "туристичними" передбаченнями.

Крім того, була змога протестувати ще одну нову послугу від Укрзалізниці – бізнес-ланч. Він може бути м’ясним або вегетеріанським. У першому варіанті – кус-кус з куркумою, перець-гриль, спаржева квасоля, броколі, м'ясні кульки з льоном, хумус, сливовий пиріг і крекер. У другому – макарони, соус песто, перець-гриль, цукіні, печериці, шпинат, сушені мариновані томати, пшоняні крокети з грибами і вегетаріанські солодощі. Страви приготовані завчасно, в поїзді їх лише розігрівають.

Нам на тест потрапив м’ясний бізнес-ланч. Кожна страва в ньому та прибори мають окреме поліетиленове пакування. Порції хоча й досить невеликі, але їжа свіжа і смачна.

Так, дорогою до Славського нудитися не довелося. До серця Бойківщини й регіону "українських ковбоїв", як місцева громада себе називає, прибули за розкладом.

За інформацією керівника з комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександра Шевченка, заповненість вагонів 2-го класу на рейсі, яким прямували учасники промотуру, становила 80%. Це був лише третій рейс із Києва. Однак зауважимо, що всі пасажири, які стали нашими попутниками у 6-му, брендованому, вагоні зійшли на станції у Львові. Тож поки саме до Славського на новому поїзді туристів їде небагато.

Водночас, сказав Шевченко, квитків на поїзд у вагонах 2-го класу до Славська вже немає ані на Різдво 25 грудня, ані на передноворічні дати. Курсуватиме швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 до 17 січня. Але у випадку актуальності рейс може стати постійним.

Про те, чим навіть безсніжне Славське може зацікавити сучасного туриста, читайте в наступному матеріалі Укрінформу.

Світлана Горська, Київ – Славське

Фото: Олександра Бутова, Укрінформ