«Мандруй Україною»: Держтуризм презентував ролик про Чорнобиль

Державне агентство розвитку туризму до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС оприлюднило третій відеоролик проєкту «Мандруй Україною». Він присвячений зоні відчуження.

Як передає Укрінформ, про це повідомиляє Держтуризм у Фейсбуці.

«Чорнобильська зона відчуження – це місце, де зупинився час. Де варто побувати кожному та подумати про сенс життя. Щоб потім побачити, як відроджується природа на руїні, зробленій цивілізацією. Тут ви можете побути наодинці із собою та світом, осягнути те, що зазвичай ховається за сірою буденністю», – йдеться в дописі.

Головну роль у відео виконав український каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Саундтреком стала пісня «Місто» у виконанні ONUKA.

У Держтуризмі нагадали, що проєкт «Мандруй Україною» – перша масштабна промокампанія, орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні.

«Наша мета – заохотити українців до подорожей рідною країною, зробити це модним трендом. Тут йдеться не лише про відпочинок, а й про пізнання історії та культури України», – зазначили у відомстві.

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Проєкт реалізується на волонтерських засадах за участю держави, місцевої влади, бізнесу та креативних індустрій.

Як повідомляв Укрінформ, перший проморолик проєкту був присвячений заповіднику «Асканія-Нова», другий – Хортиці.