«Мандруй Україною»: презентовано другий проморолик проєкту

Державне агентство розвитку туризму запустило другий із серії соціальних промороликів «Мандруй Україною». Він присвячений місцю сили – острову Хортиця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ДАРТ у фейсбуці.

«Презентуємо другий проморолик соціально-волонтерського проєкту «Мандруй Україною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зйомки відбувалися на острові Хортиця у Запоріжжі за участю гурту «Антитіла».

«Коли нам запропонували поїхати на Хортицю, в саме серце і місце духу козаків, просто нереально було відмовитися. Таке виховання в козацькому дусі – це саме те, що треба нашому поколінню», – зазначив фронтмен гурту Тарас Тополя.

Як повідомляв Укрінформ, у червні Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту «Мандруй Україною», мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.

Перший проморолик проєкту був присвячений заповіднику «Асканія-Нова».