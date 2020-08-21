«Мандруй Україною»: презентовано другий проморолик проєкту
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці ДАРТ у фейсбуці.
«Презентуємо другий проморолик соціально-волонтерського проєкту «Мандруй Україною», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зйомки відбувалися на острові Хортиця у Запоріжжі за участю гурту «Антитіла».
«Коли нам запропонували поїхати на Хортицю, в саме серце і місце духу козаків, просто нереально було відмовитися. Таке виховання в козацькому дусі – це саме те, що треба нашому поколінню», – зазначив фронтмен гурту Тарас Тополя.
Як повідомляв Укрінформ, у червні Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту «Мандруй Україною», мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.
Перший проморолик проєкту був присвячений заповіднику «Асканія-Нова».