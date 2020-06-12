Держтуризм розпочав масштабний проєкт "Мандруй Україною"

Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.

Про це повідомляє пресслужба Держагентства з туризму у Facebook.

"Ми розпочинаємо масштабний всеукраїнський проєкт "Мандруй Україною". Ця ініціатива народилася в тісній кооперації держави, бізнесу, креативних індустрій та туризму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 12 червня, відомі українці поділяться у соцмережах своїми улюбленими локаціями в Україні.

В агентстві також закликали всіх охочих поділитися своїми улюбленими місцями для подорожей Україною. "Просто поставте хештег #МандруйУкраїною і геолокацію в будь-якій соцмережі та порекомендуйте, що саме варто побачити, де побувати!", - пояснили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні буде створена стратегія розвитку туризму, розрахована на 3-4 роки.