Чорнобильський заповідник увійшов до переліку природоохоронних зон світу

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додали до бази природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area (WDPA).

Територію додали у список грудневого оновлення, повідомляє Укрінформ із посиланням на фейсбук заповідника.

У заяві мовиться, що внесення в цю базу — надзвичайно важлива подія не лише для заповідника, а й усієї України. Багато платформ включають WDPA для надання інтегрованої інформації різноманітним користувачам, як-от підприємства та уряди в різних галузях.

Відтепер WDPA надаватиме інформацію і про Чорнобильський заповідник.

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Нагадаємо: The World Database on Protected Area – найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території. Це спільний проєкт між Програмою ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП), яким керує Всесвітній центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН (UNEP-WCMC).