Зеленський підписав указ про підготовку заходів до 35 роковин Чорнобильської катастрофи

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо.

Крім того, уряд повинен проаналізувати та актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих громадян, а також забезпечити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених на відповідні цілі.

Також має бути актуалізована загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами та загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Серед іншого, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. План, зокрема, повинен передбачати проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди 35-х роковин катастрофи; проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, а також широке висвітлення таких заходів.

Необхідним є й опрацювання питання проведення в Україні міжнародної конференції, присвяченої 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

Як повідомлялося, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Витік радіації внаслідок вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих США у 1945 році на Хіросіму.

За різними даними, від 600 до 800 тисяч осіб зі всього СРСР брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Від 4 000 до 10 000 осіб загинуло від наслідків вибуху. Понад 70 тисяч з них стали інвалідами.