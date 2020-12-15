Україна зацікавлена у співпраці з Німеччиною в туристичній галузі

Україна прагне співпрацювати з Німеччиною для збільшення туристичних потоків між обома країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів у Фейсбуці.

За її словами, Україна зацікавлена в запозиченні досвіду та здійсненні спільних маркетингових заходів, участі в міжнародних туристичних виставках, проведенні маркетингових досліджень, соціологічних опитувань. Це дасть змогу створити такі туристичні продукти, які зацікавлять німецького туриста. Зокрема, актуальне для України – представлення національного стенду на міжнародній туристичній виставці ITB Berlin (м. Берлін) на високому рівні.

"Розвиток співробітництва України та ФРН у галузі туризму, зокрема запозичення досвіду європейського партнера, є важливим для виведення української сфери гостинності на якісно новий рівень", – наголосила Олеськів.

Вона нагадала, що розвиток туризму як однієї з перспективних галузей економіки – одна з пріоритетних цілей українського уряду. Очільниця Держтуризму зазначила, що Україна планує розвивати туристичну інфраструктуру для створення якісного туристичного продукту, зокрема для громадян ФРН.

Відтак Україна робить ставку на туристичний маркетинг, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, створення умов для безпечних та комфортних подорожей туристів із ЄС відповідно до міжнародних стандартів.

Олеськів наголосила, що особливий інтерес для України становлять освітні програми та програми обміну досвідом для представників малого та середнього туристичного бізнесу й державних службовців, як-от Fit for Partnership with Germany Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини.