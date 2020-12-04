Держтуризм створить організації з маркетингу дестинацій – Олеськів

У Державному агентстві розвитку туризму України працюють над створенням організацій з маркетингу дестинацій (DMO), які діятимуть на локальному рівні й водночас співпрацюватимуть з відомством.

Як передає Укрінформ, про це повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів у Фейсбуці.

"У час пандемії я переконана, що суб‘єкти туристичної діяльності мають орієнтуватися на внутрішній ринок та спільно з локальними громадами створювати нові туристичні продукти. Одним із основних моментів роботи в цьому напрямку є створення організацій з маркетингу дестинацій (DMO), які працюватимуть на локальному рівні й водночас співпрацюватимуть з державним агентством для консолідації зусиль і досягнення максимальної ефективності. Кооперація між туроператорами, державним агентствами та місцевими самоврядуваннями, які формують туристичні продукти є дуже важливою, щоб ми усі рухалися в одному напрямку. Активно працюємо над цим зараз", – написала Олеськів.

Вона додала, що базою створення умов роботи DMO стане передбачене в новій редакції закону про туризм формування туристичних фондів, які наповнюватимуться завдяки туристичному збору. За словами Олеськів, наразі ці кошти ідуть у бюджет міста та розпорошуються на різні потреби.

Очільниця Держтуризму зауважила, що в умовах пандемії COVID-19 туризм має бути максимально гнучким та швидко адаптовуватися до сучасних реалій, тому туристичним індустріям необхідно орієнтуватися на нові продукти, можливості для реалізації та нові ринки.

"Наразі в Україні добре розвинутий виїзний туризм, водночас об’єм туристичних потоків туроператорів, що працюють в напрямку в’їзного та внутрішнього туризму, значно менший", – зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у вересні презентував проєкт оновленого закону про туризм, який пропонує створити Єдиний туристичний реєстр, запроваджує поняття категоризації готелів та визначає стандарти туристичної сфери. Крім цього, документ передбачає створення регіональних цільових туристичних фондів, з яких місцеві органи влади зможуть отримувати напряму кошти на розвиток туризму на місцях.