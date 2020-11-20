Креативна економіка й державно-приватне партнерство є основами розвитку туризму в регіонах – Олеськів

В Україні креативна економіка й державно-приватне партнерство – основи для розвитку туризму в регіонах, а роль держави для просування туристичних продуктів і туристичних територій важлива.

Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів під час IV Міжнародному форуму "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас дійсно креативна економіка, і саме державне приватне партнерство, фактично, є основою для розвитку туризму в регіонах. Тому що туризм розвивається не виключно через локації, куди турист приїжджає. Йому дуже важливий і той сервіс, який там є, і саме цікавість перебування на цій території. І на сьогодні роль держави і бачення держави в розвитку туризму важливе, тому що ми маємо можливість об’єднати зусилля всіх органів державної влади для розвитку саме туристичних продуктів і туристичних територій, які називаються дестинаціями", – сказала Олеськів.

За її словами, туристів найперше приваблюють об’єкти великої реставрації, так звані туристичні "магніти". І наразі в агентстві намагаються включити ці об’єкти в туристичні маршрути.

"Зараз ми намагаємося в Державному агентстві розвитку туризму скласти і об’єднати їх (туристичні "магніти" – ред.) такими маршрутами, тому що ми дивимося, що турист сьогодні їздить по цьому маршруту. Там є точки притягання, але всі вони потребують удосконалення інфраструктури – це часто і дорога, це і елементарна гігієна, реставрація пам’яток, тому що архітектурні пам’ятки, культурні об’єкти – одні з основних точок інтересу туристів. І розвитком саме таких продуктів та інвестицій, об’єднавши ці об’єкти в такі кола-маршрути, представивши і прийнявши їх на державному рівні як пріоритетні, ми можемо показувати бізнесу, що держава на всіх рівнях інвестує саме в розвиток цих маршрутів, реставрує об’єкти, забезпечує інфраструктуру. Тоді ми приваблюємо і показуємо партнерам з бізнесу, що на цих територіях, на цих маршрутах можна розвивати, що потрібно, варто інвестувати, і ця картинка вже є зрозумілою для всіх", – розповіла голова ДАРТ.

Також вона зауважила, що в Україні настільки багато туристичних об’єктів, що складно визначити пріоритетність, чому саме цей, а не інший об’єкт.

"Ми розуміємо, що, власне, маємо сьогодні за дуже пропрацьованими критеріями визначити першочергову пріоритетність. Це не буде означати, що не будуть реставруватись інші, чи розвиватися інші туристичні об’єкти, але насамперед ми зосередимо зусилля на цій частині. У Грузії часто приклад наводять, як Грузія розвинула Батумі. Але в Україні таких Батумі є дуже багато. В нас вся країна в прекрасних містах, в прекрасних територіях. Тому найперше треба зосередитися на них і далі в географічній прогресії збільшувати", – додала Олеськів.

Також вона наголосила на важливості державно-приватного партнерства саме в менеджменті дестинації, маркетингу.

"Основою для нього мають стати туристичні фонди, які на сьогодні передбачені в новій редакції закону про туризм, який поданий до ВР народним депутатом Дмитром Нальотовим, комітетом гуманітарної політики, для того, щоб забезпечити саме співфінансування бізнесу та туристичного збору для розвитку цих дестинацій. І тоді бізнес разом із місцевою владою зможуть спільно будувати стратегії і розвивати туризм на місцях", - підсумувала керівник відомства.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить дводенний IV Міжнародний форум "Креативна Україна", мета якого – обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави. Захід уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики.