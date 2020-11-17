Цьогоріч кількість іноземців, які в'їхали в Україну, скоротилася майже вчетверо – Держтуризм

Впродовж січня-вересня 2020 року в Україну приїхали 2,7 млн іноземців, що майже вчетверо менше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року. Тоді країну відвідало 10,7 млн іноземців.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на дані Державної прикордонної служби повідомляє Державне агентство розвитку туризму в Телеграмі.

Зазначається, що загалом за три квартали 2020 року громадяни інших країн привезли в Україну лише 244 мільйони доларів. Тоді як за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів.

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Через карантин та закриті кордони суттєво впали й витрати українців на подорожі за кордон. За перші 9 місяців 2020 року цей показник становив 3,259 мільярда доларів – у 2,2 раза менше, ніж за перші 9 місяців 2019 року. Водночас, зазначили в агентстві, більшу частину цієї суми наразі становлять витрати українських заробітчан за кордоном.