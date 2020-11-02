Держтуризм і Google домовилися діджиталізувати туристичну галузь

Державне агентство розвитку туризму підписало меморандум з компанією Google щодо розвитку та діджиталізації української туристичної галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє голова Держтуризму Мар'яна Олеськів у Фейсбуці.

"Сьогодні відбулося підписання Меморандуму про співпрацю Державного агентства розвитку туризму України з компанією Google. Це важливий крок на шляху до розвитку туристичної галузі та діджитал-трансформації України", – написала Олеськів.

За її словами, співпраця з компанією Google відбуватиметься за багатьма напрямками. Зокрема, сторони обмінюватимуться досвідом щодо організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток та просування України як цікавої туристичної дестинації (як в’їздного, так і внутрішнього туризму). Також у межах співпраці в Україні проводитимуться семінари, лекції, тематичні дослідження з туристичних відносин.

Крім того, Держтуризм та Google спільно організовуватимуть різні туристичні заходи, обмінюватимуться інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах та досвідом щодо впровадження інноваційних інформаційних технологій.

Очільниця агентства зазначила, що діджиталізація туристичної галузі – один із пріоритетних напрямків роботи Держтуризму, саме тому кооперація із провідними світовими цифровими компаніями – дуже важлива.

"Переконана, що саме робота над діджиталізацією сприятиме залученню іноземного потоку туристів до країни. При широкому доступу до інтернету по всій території України досі простежується тенденція, що локальні туристичні офіси не вміють правильно працювати з цифровими інструментами, зокрема, і всіма можливостями Google, тому важливо організувати цифрові навчання (насамперед для працівників туристичної галузі)", - додала Олеськів.

Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.