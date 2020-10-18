У Держтуризмі мріють, щоб українці хоча б раз на рік відпочивали за межами своєї області

У Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ) мріють, щоб кожна українська сім'я виїжджала на вікенд за межі своєї області хоча б один раз на рік.

Як передає Укрінформ, про це розповіла керівник відділу маркетингу та міжнародної співпраці ДАРТ Олена Каленська під час туристичного форуму «Дні гостинності у Запоріжжі», повідомляє пресслужба відомства.

«Мета агентства, щоб до цього часу (до кінця 2023 року — ред.) кожна українська сім’я хоча б один раз на рік виїздила на вікенд за межі своєї області», - сказала Каленська.

За її словами, подорожі власною країною мають стати модним трендом, а державні інституції будуть працювати над покращенням інфраструктури та сервісу, появою нових туристичних дестинацій.

Каленська зазначила, що проєкт популяризації внутрішнього туризму «Мандруй Україною» успішно пройшов літній сезон, але на цьому не завершується.

Так, запевнила чиновниця, ДАРТ ставить амбітні плани і надалі всіляко підтримувати та розвивати культуру подорожей серед українців.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні цього року Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту «Мандруй Україною», мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.