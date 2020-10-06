Львів запрошує на міжнародну туристичну виставку

У місті Лева з 20 до 22 жовтня відбудеться ХХІ Міжнародна виставка Lviv TourExpo 2020.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на порталі galexpo.com.ua.

Захід проведуть в межах Львівського міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності, який поєднує в собі дві взаємопов’язані виставки: Міжнародну виставку TourExpo та Спеціалізовану виставку «Готельний та ресторанний бізнес».

Крім того, в межах TourExpo 2020 відбудуться панельна дискусія «Мандруй Україною безпечно. Виклики 2020 та шляхи подолання проблем» і фестиваль «ЕКО ФЕРМ».

Зазначається, що основна мета форуму – активізація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок, популяризація туристичних можливостей та маловідомих об`єктів України та світу, демонстрування широкому колу фахівців новітніх досягнень у сфері послуг, створення майданчика для проведення переговорів, зокрема з іноземними учасниками.

Тематичними підрозділами форуму стануть туристичні оператори та туристичні агенції; туристичні організації; медичний туризм; маловідомі туристичні об’єкти України та світу; активний, пригодницький та екологічний туризм; оздоровчі комплекси, готелі та бази відпочинку; нерухомість за кордоном; транспортні та авіапослуги; освіта за кордоном; інформаційні технології в туризмі; страхування в туризмі; пам’ятки та визначні місця.