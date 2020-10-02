Львівська опера відзначить 120-річчя з дня відкриття театру

Львівський національний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької 3-4 жовтня святкуватиме 120-річницю з дня заснування. З цієї нагоди відбудеться урочиста академія, гранд-концерти та інші знакові мистецькі події.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор театру Василь Вовкун.

«Ми довго шукали концептуальний підхід до формування програми 3-4 жовтня – святкування ювілею. Завдяки нашим фахівцям прослідкували всю історію за 120 років існування театру. Програма міститиме декілька блоків, найурочистішими, звичайно, стануть гранд-концерти. Завдяки 3D ефектам, вони будуть надзвичайно сучасними і транслюватимуться онлайн на весь світ», - розповів Вовкун.

Участь у святковій програмі візьмуть, як солісти Львівської опери, серед них: Олеся Бубела, Любов Качала, Дар’я Литовченко, Людмила Осташ, Людмила Савчук, Тетяна Вахновська, Олег Лановий, Роман Трохимук , Орест Сидір, Роман Страхов, Юрій Трицецький , так і запрошені зірки світової опери: Ольга Кульчинська – запрошена солістка Метрополітен-опера, Національної опери у Парижі, Оперного театру Цюриха, Оперного театру Рима, Баварської державної опери, Валентин Дитюк та Сергій Магера – солісти Національної опери України імені Т. Шевченка.

На концертах прозвучать найвідоміші фрагменти світової класики та української музики – з опер Р. Ваґнера, Дж. Пуччіні, Ш. Гуно, Дж. Верді, К. Данькевича, Ю. Мейтуса, М. Скорика, Є. Станковича, прем’єри яких стали вагомими музичними подіями впродовж 120-річної історії театру.

Окрім цього в рамках святкування відбудеться презентація книги про архітектуру будівлі Львівського оперного театру, захопливі лекції про етапи розвитку театру, а також відкриття виставки давніх листівок із зображенням театру, деякі з яких надруковані ще за часів її відкриття.