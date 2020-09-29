Вистави, концерти й вечори солістів: що покаже Нацопера у жовтні

Жовтнева афіша Національної опери України, попри карантинні обмеження, багата на різноманітні концертні програми та камерні вистави - як нові, так і ті, що вже полюбилися глядачам.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

Відкриває другий місяць осені концерт «Чайковський Ballet Gala» (1 жовтня). Також на шанувальників балету очікують: «Cantabile Ballet Gala» (8 жовтня), «Вечір сучасної хореографії» (15 жовтня), «Balletissimo Andante» (22 жовтня), «Affrettando Balet Gala» (29 жовтня). 24 жовтня - два одноактних балети: «Пахіта» (Л.Мінкус) та «Кармен-сюїта» (Ж.Бізе-Р.Щедрін). 31 жовтня – «Con Spirito Ballet Gala» та «Кармен-сюїта» за участю провідних солістів балетної трупи театру.

Як зазначається, для поціновувачів оперного мистецтва творчий склад театру підготував не менш цікаву програму. Так, 2 жовтня відбудеться «Bass Gala» за участю кращих басів – Тараса Штонди, Сергія Магери, Володимира Тишкова та Сергія Ковніра. 9 жовтня – «Вечір романсу», 16 жовтня - «Gala de France», 23 жовтня – «Концерт Сусанни Чахоян і Тараса Штонди», 30 жовтня – «Вечір оперних дуетів» за участю провідних солістів оперної сцени театру.

Також у жовтневій афіші три опери. 3 жовтня – перлина української класики «Наталка Полтавка» М.Лисенка (Наталка – Тамара Калінкіна, Терпилиха – Анжеліна Швачка, Возний – Сергій Пащук, Виборний – Богдан Тарас, Петро – Сергій Скочеляс, Микола – Олександр Бойко). 10 жовтня – комічна опера «Служниця-пані» Дж.Б.Перголезі (Уберто – Андрій Маслаков, Серпіна – Сусанна Чахоян, Веспоне – Сергій Якубов, партія клавесина – Ліана Косович). 17 жовтня – камерна опера «Моцарт і Сальєрі» М.Римського-Корсакова (Моцарт – Валентин Дитюк, Сальєрі – Тарас Штонда, партія фортепіано – Майя Шляпочник).

Концерти солістів опери відбуватимуться у супроводі роялю, балетні концерти та вистави - під фонограму. Опери, заявлені в жовтневій афіші, - у супроводі оркестру.

Зважаючи на карантинні обмеження, до 31 жовтня театр працюватиме для глядачів тричі на тиждень - у четвер, п’ятницю та суботу. Детальна афіша найближчих заходів - на сайті театру.

Квиткові каси по вул. Володимирській, 50 працюють. Online-продаж відкрито. Щодо придбання або заміни квитків звертатися у квитковий відділ: (044) 235-26-06 або (044) 234-03-53.

У зв’язку з імовірними змінами у режимі адаптивного карантину в Києві Національна опера відкриває продаж квитків за два тижні до дати показу вистави. Резервування місць наразі« не здійснюється.

Усі заходи проходитимуть без антракту, з максимальною тривалістю до 80 хвилин, а розміщення глядачів у залі - відповідно до діючих карантинних вимог.

Незмінним є обов’язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, проходження температурного скринінгу. З квітами для улюблених артистів просять зачекати.