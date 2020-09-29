Театр Франка відкриває свій 101-й сезон

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 1 жовтня відновлює свою роботу та відкриває 101-й театральний сезон виставою «Украдене щастя» Івана Франка у постановці Дмитра Богомазова.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі театру.

«Украдене щастя» - найбільш знакова для театру п'єса Івана Франка. Нова версія, що її пропонує Дмитро Богомазов, принципово відрізняється від багатьох знаних інтерпретацій. Пропонуючи сучасну за своєю сценічною лексикою виставу, режисер відходить від соціально-побутових, етнографічних подробиць. Історія трикутника Микола-Анна-Михайло трансформована в багатошарову психологічну притчу не лише про неможливість побудови щастя на нещасті іншого і не лише про «вкрадене» щастя», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ролі у виставі виконують Олександр Печериця, Олександр Ярема (Микола Задорожний), Тетяна Міхіна (Анна), Дмитро Рибалевський (Михайло Гурман), Олександр Форманчук, Іван Шаран (Олекса Бабич), Ксенія Баша, Христина Федорак (Настя), Богдан Бенюк, Василь Баша (Війт).

Режисер-постановник Дмитро Богомазов; художник-сценограф та художник по костюмах Олександр Друганов; хормейстер Сусанна Карпенко; художники по світлу Ярослав Марчук, Ганна Ваховська, Петро Богомазов; звукорежисери Олександр Кришталь, Павло Наталушко; інженер відеоряду Олександр Рожков; композитори Олександр Кохановський, Андрій Самінін; балетмейстер Ольга Семьошкіна.

Фото: womo.ua.