На театральному фестивалі "Вересневі самоцвіти" нагородили нових корифеїв

У місті Кропивницький, яке вважається землею корифеїв українського театру, завершився ювілейний 50-й театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти».

Як передає кореспондент Укрінформу, з нагоди ювілею фестивалю, який збігся з ювілеями українських класиків Марка Кропивницького та Івана Карпенка-Карого, оргкомітет вирішив підтримати і нагородити найкращих нових корифеїв серед тих, хто презентував програму цьогорічного фесту.

Це було спільне рішення Оргкомітету і експертної колегії, яку складали київські театрознавці і представники творчої еліти Кропивницького.

Так, найкращим режисером став Іван Уривський (вистава «Одруження» за М. Гоголем, Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька):

найкращим актором – Олексій Гнатковський (вистава «Гуцулка Ксеня», Івано-Франківський національний драматичний театр імені Франка);

найкращою актрисою – Інна Дорошенко (вистава «Кохання Панночки», Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивницького);

найкращим акторським ансамблем - вистава «Старі», Театральна лабораторія «Театр на Чайній», м. Одеса;

«Хай рідна земля корифеїв дає наснагу молодому поколінню українських митців. Зв’язок часів не має розриватись, попри всі випробування теперішніх скажений часів...», - сказав театральний критик Олег Вергеліс, коментуючи нагородження нових українських корифеїв.

Крім обов’язкових символічних театральних відзнак, фаворити Кропивницького-2020 отримають преміальні фінансові бонуси - 25 тисяч гривень.

Вергеліс назвав правильним, що місцева облрада підтримала таке рішення оргкомітету, адже Кропивницький має стати ще однією культурною столицею України, поруч з Києвом Львовом, Франківськом та Одесою.

Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» проходив під гаслом «Координати незмінні. Сенси нові» у Кропивницькому з 23 по 27 вересня.

Гості фестивалю побачили 25 вистав від театрів з усієї України, серед яких шість прем’єрних.

«Попри всі перешкоди, пов’язані із карантином, нам таки вдалось максимально наповнити афішу «Вересневих самоцвітів-2020» топвиставами провідних театрів з усіх регіонів країни», - сказав головний режисер масштабного театрального свята Сергій Компанієць.

Фото: VERESFEST50