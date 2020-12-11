На Львівщині через коронакризу закрилася понад третина турфірм

На Львівщині від початку 2020 року кількість туристичних фірм зменшилася на 40%, а роботу втратили 20 тисяч людей, задіяних у туристичній галузі.

Як повідомляють "Варіанти", про це йдеться у проєкті Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2021-2023 роки, розробленій Львівською ОДА, передає Укрінформ.

Так, станом на жовтень 2020 року в галузі туризму та курортів Львівської області офіційно працює понад 10 тисяч осіб із середньою заробітною платою 4,9 тисяч гривень. Натомість станом на 1 січня цього року офіційно працювали у туризмі близько 30 тисяч людей із середньою заробітною платою 5,9 тисяч гривень. Тож, загалом за 10 місяців цього року кількість працівників, задіяних у туристичній галузі області, скоротилася на 20 тисяч.

Крім цього, зазначається, що відповідно до показників економічного співробітництва та розвитку, міжнародний туризм "просів" на 80%, а кількість суб’єктів господарювання у галузі туризму на території Львівщини скоротилася на понад 40%.

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Однак, як йдеться у програмі, попри коронавірус попит на подорожі залишається актуальним.

"Перед Львівщиною стоїть чітке завдання – адаптувати туристичні продукти області з урахуванням рекомендацій ВООЗ та МОЗ, напрацювати нові туристичні маршрути, сформулювати чіткий та ефективний план виходу з кризи та відновлення туристичної галузі Львівщини в цілому з урахуванням карантинних обмежень, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2", – йдеться у документі.