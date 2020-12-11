Японія підготує в поїздах спеціальні вагони для туристів – ЗМІ

Міністерство транспорту Японії і компанія-оператор залізниць Keisei Electric Railway опрацювали пропозицію, яка дає змогу людям, які прибувають з-за кордону, їхати з аеропорту «Наріта» поблизу Токіо на поїзді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Зараз уряд просить людей, які приїжджають з-за кордону, не користуватися громадським транспортом, а організовувати відправлення з аеропорту на власних автомобілях, навіть в тому випадку, якщо тести на коронавірус показали негативний результат.

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Міністерство і залізнична компанія Keisei Electric Railway планують дозволити людям, які прибувають в аеропорт «Наріта», доїжджати до станції Keisei-Ueno в Токіо в спеціальних вагонах потягів-експресів. Вони сподіваються, що це зменшить фінансові витрати мандрівників.

Осіб, які прибуватимуть, проситимуть користуватися певними маршрутами в аеропорту і на залізничних станціях, щоб запобігти контактам з іншими пасажирами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 грудня в світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу, 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 померли.

Фото: keisei.co.jp