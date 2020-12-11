Японія підготує в поїздах спеціальні вагони для туристів – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.
Зараз уряд просить людей, які приїжджають з-за кордону, не користуватися громадським транспортом, а організовувати відправлення з аеропорту на власних автомобілях, навіть в тому випадку, якщо тести на коронавірус показали негативний результат.
Міністерство і залізнична компанія Keisei Electric Railway планують дозволити людям, які прибувають в аеропорт «Наріта», доїжджати до станції Keisei-Ueno в Токіо в спеціальних вагонах потягів-експресів. Вони сподіваються, що це зменшить фінансові витрати мандрівників.
Осіб, які прибуватимуть, проситимуть користуватися певними маршрутами в аеропорту і на залізничних станціях, щоб запобігти контактам з іншими пасажирами.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 грудня в світі зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу, 49 148 966 осіб одужали, 1 588 438 померли.
Фото: keisei.co.jp