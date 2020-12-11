Україна може у 2021-2022 роках по-новому відкритися у туризмі – Немчінов

Час, який Україна втрачає через пандемію, можна використати на підготовку, щоб у 2021-2022 роках відкритися світу по-новому у сфері туризму.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми втратили цього року, як й світова економіка, туризм, тому що пандемія обмежила пересування. Але це не означає, що ми не можемо використати цей час для того, щоб із 2021-2022 років по-новому відкрити Україну для світу у туристичній царині. І ті «магніти», про які говорив Президент Зеленський в регіонах, підготувати до відвідування як українцями, так і нашими гостями з-за кордону», – сказав Немчінов.

За його словами, пандемія, з якою зіштовхнувся світ, – велика проблема, але водночас вона відкрила нові можливості. Треба правильно розставити акценти щодо інвестування, тоді у майбутньому можна буде отримати великі дивіденди.

«Якщо ми говоримо про Україну, особливо у контексті завершення децентралізації, Президент передав своїм указом місцевим громадам величні об'єми земельних ділянок, дуже велика потенційна інвестиційну переважає для місцевих громад для того, щоб розвивати місцеві проєкти не тільки у напрямку сільського господарства, також інших супутніх сфер», – додав міністр КМУ.

Як повідомляв Укрінформ, цього року започатковано проєкт «Магніти України» з пошуку успішних проєктів-символів, які зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. Він передбачає визначення в кожній області трьох-п’яти найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.