Тернопільщина назвала туристичні «магніти»

У Тернопільській області оприлюднили перелік туристичних «магнітів» – локацій, особливо привабливих для поціновувачів мандрівок.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«На Тернопільщині для втілення проєкту «Туристичні магніти» обрали чотири локації. Це – історичні міста Кременець, Бучач, Збараж та печера Оптимістична, що у Борщівському районі», – йдеться в повідомленні.

Таку інформацію було озвучено під час зустрічі у Кременці відповідальних працівників Державного агентства розвитку туризму України з керівниками області й міста.

За словами представника Держтуризму Юрія Жеребцова, наразі, наприклад, Кременець як один із туристичних «магнітів», матиме можливість отримати 2 млн грн на розвиток туристичної галузі. Однак для цього необхідне місцеве співфінансування розміром щонайменше 20% від цієї суми.

Як повідомляв Укрінформ, цього року започатковано проєкт «Магніти України» з пошуку успішних проєктів-символів, які зможуть залучити інвесторів і стати центрами інновацій. Він передбачає визначення в кожній області трьох-п’яти найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.

Раніше повідомлялося, що за словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, для розвитку туристичної галузі варто поєднати місцеві маршрути для мандрівників та об’єкти програми «Велика реставрація».

Міністр також повідомив, що у державному бюджеті на наступний рік передбачено збільшення фінансування сфери культури та туризму на 32%, а це 11 млрд грн.