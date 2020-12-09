Іспанія планує приймати туристів з березня 2021 року

Іспанія сподівається приймати туристів без обмежень – карантину й тестів – вже з березня наступного року. Місцева влада розраховує на те, що до весни ситуація з COVID-19 значно покращиться.

Про це повідомляє The Local, передає Укрінформ.

Зазначається, що Національне туристичне агентство Іспанії Turespaña вже запустило кампанію Travel Safe («Подорожуйте безпечно»), а у спеціальному розділі на сайті spain.info зберуть актуальну інформацію щодо обмежень та заходів безпеки в різних містах.

«Цією кампанією ми хочемо позиціонувати туристичний бренд Іспанії як чинник, що впливає на безпеку подорожей, та сприяти формуванню впевненості у туристів, щоб вони приїжджали до нашої країни знову», – сказала міністр промисловості, торгівлі та туризму Іспанії Реєс Марото.

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Зараз приїжджати до Іспанії можуть тільки туристи з Євросоюзу, Австралії, Китаю, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Таїланду, Уругваю, Південної Кореї та Японії. Для поїздки обов’язкова наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого менш ніж за 72 години до перетину кордону.