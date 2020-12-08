Україна й Алжир прагнуть активізувати партнерство в туристичній сфері

Алжир зацікавлений у якнайшвидшому укладенні з Україною міжурядової угоди про співробітництво в галузі туризму та традиційних ремесел, яка перебуває на опрацюванні сторін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Алжирі за результатами зустрічі посла Максима Субха з новопризначеним міністром туризму, традиційних ремесел та сімейного господарства Алжиру Мухаммедом Хаміду.

Зазначається, що під час зустрічі алжирського високопосадовця було, зокрема, ознайомлено із переліком міжнародних туристичних заходів, які плануються до проведення в Україні упродовж 2021 року після нормалізації епідеміологічної ситуації.

У цьому контексті посол висловив сподівання щодо участі алжирської міністерської та ділової делегацій у запланованій на кінець березня 2021 року Міжнародній виставці «Україна – подорожі та туризм» UIТT у Києві.

«Алжирський міністр висловив інтерес до направлення повноважної делегації з метою відвідання вищезазначеного заходу, а також підтвердив налаштованість до залучення українських компаній, які працюють у сфері готельно-рекреаційного бізнесу, до реалізації відповідних проєктів із розвитку туристичної інфраструктури Алжиру. Крім цього, міністр підкреслив зацікавленість у якнайскорішому укладенні з нашою державою міжурядової угоди про співробітництво у галузі туризму та традиційних ремесел, яка перебуває на опрацюванні сторін», – йдеться в повідомленні.

За словами Хаміду, наявність такої угоди дасть змогу сторонам максимально ефективно реалізувати низку задумів та проєктів у туристичній сфері. Серед них він, зокрема, назвав морський, сахарський, медичний та екотуризм, проведення днів Алжиру в Україні та України в Алжирі, а також професійна підготовка та навчання алжирських фахівців в українських закладах готельно-ресторанного бізнесу тощо.

Фото: посольство України в Алжирі