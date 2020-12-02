Україна хоче якнайшвидше укласти безвіз із Коста-Рикою – МЗС

Україна зацікавлена у якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Республікою Коста-Рика.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося під час політичних консультацій між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Рика на рівні директорів профільних департаментів, які відбулись у режимі відеоконференції.

Зазначається, що сторони обговорили кроки з подальшої активізації двосторонньої співпраці в політичній, торговельній та економічній сферах.

«Українська сторона висловила сподівання на якомога скоріше укладення двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян», - повідомили в МЗС.

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Директор Третього територіального департаменту МЗС України Ігор Прокопчук поінформував про зацікавленість України в будівництві та модернізації гідроелектростанцій на території Коста-Рики.

Окремо делегації обговорили перспективи співробітництва між двома країнами у галузі фармацевтики.

За підсумками січня-вересня 2020 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною і Коста-Рикою становив 79,1 млн.дол. США при позитивному для України сальдо у 14,7 млн дол. США. Основні статті українського експорту - сільськогосподарська та металургійна продукція.