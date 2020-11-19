Шанхай став «найрозумнішим містом світу»

Шанхай став «найрозумнішим містом світу»

Укрінформ
Першим серед китайських міст Шанхай здобув головну відзнаку Виставки світового конгресу розумних міст.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що нагорода в категорії «найрозумніше місто світу» вручається щорічно з метою просування різноманітності, інклюзивності, рівності, безпеки та співпраці. Минулого року нагорода дісталася шведському Стокгольму. 

Сіньхуа нагадує, що з 2011 року Виставка регулярно проходила у Барселоні, однак цього року через пандемію COVID-19, вона одночасно тривала у Барселоні, Шанхаї та Нью-Йорку, як онлайн, так і офлайн.

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Наразі на вулицях Шанхаю встановлено 31 400 станцій 5G і ще 49 800 малих станцій встановлено у приміщеннях.  

За словами заступника мера Шанхаю Ву Кінга, муніципальна влада продовжить пропагувати цифрову трансформацію й прагнутиме до розбудови розумного міста, яке надаватиме своїм жителям відчуття щастя, приналежності й безпеки.

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