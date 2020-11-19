Шанхай став «найрозумнішим містом світу»

Першим серед китайських міст Шанхай здобув головну відзнаку Виставки світового конгресу розумних міст.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що нагорода в категорії «найрозумніше місто світу» вручається щорічно з метою просування різноманітності, інклюзивності, рівності, безпеки та співпраці. Минулого року нагорода дісталася шведському Стокгольму.

Сіньхуа нагадує, що з 2011 року Виставка регулярно проходила у Барселоні, однак цього року через пандемію COVID-19, вона одночасно тривала у Барселоні, Шанхаї та Нью-Йорку, як онлайн, так і офлайн.

Наразі на вулицях Шанхаю встановлено 31 400 станцій 5G і ще 49 800 малих станцій встановлено у приміщеннях.

За словами заступника мера Шанхаю Ву Кінга, муніципальна влада продовжить пропагувати цифрову трансформацію й прагнутиме до розбудови розумного міста, яке надаватиме своїм жителям відчуття щастя, приналежності й безпеки.