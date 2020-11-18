Львів'яни створили додаток для самостійних подорожей

У Львові розробили новий додаток Travel Fellow – онлайн-гід, який допоможе спланувати самостійну, вільну подорож містом. Він автоматично відтворює аудіо про ту чи іншу пам’ятку поблизу туриста.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

"Це мобільна екскурсійна аплікація, що працює за допомогою геолокації. Ми вже внесли 470 знакових місць Львова та понад 300 точок у Києві та записали понад 20 годин аудіотексту. Щодня додаємо все нові й нові місця, які рекомендуємо відвідати. Для вільної прогулянки містом додаток має чотири мови інтерфейсу", – розповів розробник додатку Андрій Бурда.

Завдяки додатку Travel Fellow можна вільно гуляти Львовом та складати власні маршрути. А також знайти визначні місця, розташовані поблизу. Розробники допомагають не проґавити цікаві об'єкти поруч, а знайомство з їхньою історією відбувається завдяки аудіозаписам професійних гідів.

"Коли користувач вмикає додаток, він має можливість самостійно клікати по точках і слухати інформацію або ж увімкнути режим вільної прогулянки і слухати в автоматичному режимі аудіозапис про об'єкт чи пам’ятку, яку бачить за десять метрів біля себе. Це важлива опція, яка є лише у нашому додатку з-поміж схожих. Тобто вам не потрібно постійно відволікатися на телефон – ви просто гуляєте, а онлайн-гід усе робить за вас. Власне, Travel Fellow перекладається як товариш, що подорожує, місцевий "дружбан", – розповів автор ідеї та керівник проєкту Віктор Лучка.

Ще одна перевага додатку – під час прогулянки не потрібен постійний доступ до інтернету: є можливість завантажити контент і користуватися ним у дорозі. Крім того, під час пандемії COVID-19 з додатком можна дотримуватися соціальної дистанції та відчувати свободу в туристичних місцях.

Невдовзі Travel Fellow запрацює у всіх туристичних містах України, а вже зараз здійснювати з його допомогою мандрівки можна у Львові та Києві.

Завантажити додаток можна на Google Play та App Store.