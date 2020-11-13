У Миколаєві упорядкували територію кіммерійського «Дикого Саду»

У Миколаєві упорядкували територію городища стародавніх кіммерійців «Дикий Сад», яке готується стати музеєм просто неба.

Це сталося завдяки реалізації проєкту громадського бюджету «Дикий Сад. Погляд крізь тисячоліття», розповів кореспонденту Укрінформу його автор, радник міського голови Денис Барашковський.

«На упорядкування території «Дикого Саду» і навкруги нього ми витратили, як і було передбачено громадським бюджетом, 299 тисяч гривень. За ці кошти виклали плиткою 350 квадратних метрів території, по периметру зробили 10 двосторонніх інформаційних банерів, а на території самого городища встановили 10 табличок з інформацією про «Дикий Сад». А ще облаштували оглядовий майданчик, встановили 60 метрів поручнів навколо, вирівняли територію тощо. Я дуже задоволений, що нам все це вдалося нарешті зробити», – сказав Барашковський.

Він також поділився найближчими планами, які також мають реалізуватися вже наступного року.

«Я вже виграв новий великий проєкт в громадському бюджеті під назвою «Алея національних діаспор», який також буде пов’язаний з «Диким Садом». І ще ми допомагатимемо нашим партнерам з проєктом «Кіммерійський вершник». Йдеться про встановлення на території городища величезної скелі», – наголосив активіст.

За його словами, все стало можливим завдяки тісній співпраці з керівником розкопок на території «Дикого Саду» Кирилом Горбенком.

«Я дуже радий цим змінам. Городище набуває вигляду справжнього музею просто неба. З банерів можна дізнатися про історію «Дикого Саду», про те, чим займалися його мешканці, як проходили дослідження об’єкту. Прогулюючись оглядовим майданчиком, можна побачити цитадель городища. Тепер під час екскурсій відвідувачі мають змогу не тільки побачити залишки фундаменту будівель, але й скласти загальне уявлення про життя та побут давніх людей», – зазначив Горбенко.

Городище стародавніх кіммерійців «Дикий Сад» існувало з середини XIII до початку Х сторіччя до Різдва Христового. Про кіммерійців відомо, що вони були індоєвропейцями і належали до північно-іранської мовної групи, але їхня історія сповнена таємниць, зокрема й тому, що про їхні поселення відомо небагато.

Поселення «Дикий Сад» – це єдиний у степовій частині України археологічний пам’ятник високо розвинутої культури епохи пізньої бронзи, який до того ж був містом-портом ще у часи єгипетських фараонів.

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Перші розкопки тут розпочав ще 1927 року видатний український археолог й історик Феодосій Камінський. Він «відкопав» у цьому місці великий старовинний бронзовий казан. Тоді продовжити свої пошуки завадив його арешт органами НКВС. Відновити розкопки вдалося лише 1991 року, вони тривають дотепер.

Фото: Денис Барашковський