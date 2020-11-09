Музей у Пирогові пішов на карантин через коронавірус

Національний музей народної архітектури та побуту України закрили для відвідувачів через збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Про це повідомила пресслужба закладу на сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Із 9 листопада до 30 листопада 2020 року наш музей зачинено для відвідування через стрімке поширення коронавірусу. Бережімо себе та наших близьких, дотримуючись маскового режиму, соціальної дистанції, всіх рекомендацій лікарів. Віримо, що вже невдовзі зможемо знову зустрітися", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Національний музей народної архітектури та побуту України — музей просто неба, скансен, що являє собою архітектурно-ландшафтний комплекс усіх історико-етнографічних регіонів України. Розташований на південній околиці Києва, у Голосіївському районі, поблизу місцевості Пирогів.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 листопада в Україні лабораторно підтверджено 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 469 018 осіб. У столиці на коронавірус захворіли ще 748 людей, 5 хворих померли. Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 44 920.