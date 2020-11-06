Краматорський музей поповнився унікальним макетом щелепи акули

У Музеї історії міста Краматорська, що на Донеччині, з’явився єдиний в Україні макет гігантської щелепи доісторичної акули.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Краматорської міської ради.

"Багато мільйонів років тому на території нинішнього Краматорська плавали гігантські акули – мегалодони. Це були величезні істоти, довжина яких сягала 25 метрів і більше. Всього налічується більше 10 різновидів гігантських акул, але у нашому музеї (Музеї історії міста Краматорська – ред.) представлено саме Мегалодон, бо у кар’єрі, біля Цементно-шиферного комбінату, були знайдені фрагменти зубів такої акули. На підставі цієї знахідки створено макет", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зуби у таких акул розташовувалися в кілька рядів, іноді – до семи. Ці зуби росли постійно, змінюючись відповідно до випадання. Але на музейному макеті для зразка зроблено один ряд.

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Як зауважили в закладі, макетів такої щелепи немає в музеях інших міст України, є лише в деяких великих музеях Європи.

Фото: Краматорська міськрада