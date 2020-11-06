У Дубенському замку презентували Тронну залу

На території Державного історико-культурного заповідника м. Дубно в Рівненській області урочисто відкрили оновлену Тронну залу, в якій відтворено елементи автентичного вигляду приміщення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

Презентація зали, що містить портретну галерею, адміністративно-виставкову залу та "Тронне" крісла князя Острозького, відбулася у приміщенні надбрамного корпусу замку князів Острозьких. Подію присвятили 920-річчю першої писемної згадки про Дубно й Острог та 560-річчю з нагоди дня народження Великого Гетьмана, мецената та полководця князя Костянтина Острозького.

За словами директора Дубенського замку Леоніда Кічатого, верхню частину простору Тронної зали прикрашено сюжетно-геральдичним розписом. Тут є герби родів, які володіли замком і містом Дубно. Внутрішня сторона стелі оздоблена перехрещеними балками з декоративною метою. Це дає підстави вважати, що уже у той час польська рада консерваторів прагнула відтворити цю залу на кшталт церемоніальної чи тронної.

Фахівці зазначають, що досі були збережені відомості про "Тронне" крісло князя Острозького, яке перебувало в колекції гощанського поміщика Злотницького. Саме ці описи елементів були взяті для відтворення його сучасної репліки. Портретна галерея включає копії 14 портретів, де зображені власники Дубенського замку і члени їхніх родин.

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"Ми отримали від родини князів Острозьких достойний спадок, тому повинні гідно оцінювати та популяризувати таке культурне та історичне надбання. Вітаю колектив та усю Рівненщину – у Дубенському замку є те, чим можуть похвалитися одиниці в Україні. Наступний рік стане роком відновлення культурних та архітектурних об’єктів в рамках президентської програми "Велике будівництво". Це допоможе реставрувати важливі об’єкти області та дати їм нове життя. Також ми будемо працювати над тим, аби Дубенський замок отримав статус "національного", – зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль під час урочистого відкриття Тронної зали.

Замок князів Острозьких XV ст. у м. Дубні – один із найстаріших замків України, який до цього часу несе у собі риси Середньовіччя (суворі мури підземель зі склепіннями) й парадного стилю (оздоблені ліпленням пишні палаци й такі ж зали).

Фото: Дубенська міськрада, Рівненська ОДА