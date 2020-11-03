На Рівненщині туристів приваблюватимуть історичним пожежним депо

У Дібрівці Рівненського району тривають роботи з відновлення історичної споруди пожежного депо, яку збудували чеські переселенці 1923 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Рівненські новини».

Пожежне депо (Straż Ogniowa Ochotnicza We Wsi Dąbrowce) відновлюється з початку 2020 року спільними зусиллями рятувальників Рівненщини та жителів Великоомелянської громади.

Так, зокрема, вже повністю зробили перекриття, дах, підлогу, частково стіни, а також виконали внутрішні роботи.

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У майбутньому планується всередині розмістити експонати – пожежно-технічне обладнання, яке було на озброєнні вогнеборців 20-30-х років минулого століття.

Один із виїздів до депо засклили, інший – буде дерев’яним, як і у 1923 році.

«Страж огньова охотніча в селі Дубровка відповідно до протоколу № 1 створена 20 травня 1923 року. 3 липня 1923 року затверджений статут об'єднання під назвою «Товариство Добровільної Пожежної Охорони в Дубровці». В складі частини «збройніци» було 22 діючих пожежних, район виїзду становив 5 кілометрів, пожежні обслуговували 800 будинків, з яких 20% було оброблено вогнезахисним покриттям. В районі виїзду пожежної частини проживало 2500 мешканців. Пожежники за 10 хвилин доїжджали до місця виклику», – йдеться в історичній довідці.

Фото: rivnenews.com.ua