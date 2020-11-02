Сколівські Бескиди отримали майже 6 мільйонів гривень на розвиток туристичної інфраструктури

Цьогоріч Львівська область інвестувала близько 6 млн грн у розвиток туристичної інфраструктури та промоцію у Національному природному парку «Сколівські Бескиди».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» увійшов до списку туристичних «магнітів» України. Відтак, зазначили в ОДА, на найближчі три роки стоїть завдання створити успішний туристичний продукт в НПП задля збільшення туристичних потоків внутрішнього та, на перспективу, в’їзного туризму.

Фінансовий ресурс на розвиток парку залучили з обласного бюджету та Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 – це кошти міжнародної технічної допомоги.

«Серед успішних проєктів слід виокремити «Проведення спеціальних заходів розвитку рекреаційної інфраструктури та мережі шляхів активного та екологічного туризму для запобігання пошкодженню природних комплексів НПП «Сколівські Бескиди», завдяки якому вдалось розробити якісні картосхеми, які стануть в пригоді кожному мандрівнику, облаштування мостів та переходів через болотянисті місцини», – розповіла керівниця управління туризму на курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

Крім того, у листопаді завершаться роботи з ознакування 122 км шляхів активного туризму – це понад 20 шляхів популярних маршрутів, які відвідують в сезон понад 600 тисяч туристів.

Як зазначають в управлінні туризму та курортів облдержадміністрації, популярністю в НПП «Сколівські Бескиди» серед туристів користуються Державний історико-культурний заповідник «Тустань», водоспад на річці Кам’янка та озеро Журавлине, найвищі вершини парку – Парашка та Лопата, водоспад Гуркало та рекреаційна зона в урочищі Павлів потік.

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Так, станом на 1 жовтня 2020 року відвідувачам рекреаційної зони біля водоспаду Кам’янка надали платних послуг на суму 570 650 грн.

«Приємно спостерігати, як місцеве населення активізувалось у наданні супутніх туристичних послуг для туристів. Це сприяє розвитку економіки у громадах, створюється додаткова зайнятість для місцевого населення, відтак наповнюються сімейні бюджети та місцеві від сплати податків суб’єктами господарювання», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.