В історичному музеї Дніпра «заговорили» ще сім експонатів

У Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Яворницького запустили новий аудіогід, який познайомить із сімома знаковими експонатами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба закладу в Фейсбуці.

"До 165-річчя Дмитра Івановича Яворницького за допомогою ресурсу izi.TRAVEL ми запускаємо новий аудіогід експозицією історичного музею. "Експонати з колекції Дмитра Яворницького" – така назва нового туру, який ви безкоштовно зможете прослухати у залах музею", – йдеться в повідомленні.

До уваги екскурсантів буде представлено 7 експонатів (у кожній залі обрано один предмет), що мають цікаву історію, пов’язану з Дмитром Яворницьким. Як обіцяють у музеї, охочі скористатися новою атракцією почують захопливі відомості, які, зазвичай, не розповідають під час оглядової екскурсії.

Читайте також: Очаківський краєзнавчий музей поповнився артефактами з морського дна

"Родзинка" аудіогіда також у тому, що лекції читають співробітники історичного музею.

У Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Яворницького зауважили, що це не перша співпраця з компанією izi.TRAVEL: 2016 року був записаний аудіогід експозицією музею, а в 2017 році – діорамою "Битва за Дніпро" і військовою технікою біля діорами.