Очаківський краєзнавчий музей поповнився артефактами з морського дна

На Миколаївщині в межах заходу "Море повертає" Очаківському краєзнавчому музею передали археологічні знахідки, підняті з дна Чорного моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний природний парк (НПП) "Білобережжя Святослава" у Фейсбуці.

"З нагоди Міжнародного дня Чорного моря працівники НПП "Білобережжя Святослава" на території Кінбурнської коси взяли участь в еколого-освітньому заході "Море повертає". В межах заходу начальник Березанської археологічної експедиції Олександр Смирнов передав знайдені під час морських експедицій в 2020 році цінні археологічні знахідки Очаківському краєзнавчому музею ім. Суворова", – йдеться у повідомленні.

Серед переданих артефактів – основа колони ольвійського періоду, якій понад 2 тисячі років, чорнильниця з мінного загороджувача "Колгоспник" та інші предмети.

Фахівці стверджують, що період вагомих археологічних знахідок та досліджень переходить із суші на підводну поверхню морських акваторій. Отож археологи очікують, що море поверне людям ще чимало цікавих артефактів, які поповнять музейні колекції.

Фото: НПП "Білобережжя Святослава"; Pavel Kutishev, Фейсбук