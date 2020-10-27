Вихід туризму Швейцарії з кризи очікується до 2024 року

Швейцарська влада сподівається на повне відновлення туристичного сектора країни, що впав через пандемію коронавірусу, в 2023-2024 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє швейцарський інформаційний портал SWI Swissinfo.

"Ми очікуємо повного відновлення (туристичного сектору – ред.) у кращому разі в 2023 або 2024 році", – цитує портал представника міністерства економіки Швейцарії Еріка Якоба.

За його словами, Швейцарія 2020 року зіткнулася з "історичним спадом числа ночівель". Крім того, зараз спостерігається значна диспропорція в розвитку туристичної активності в містах та гірських регіонах.

Найбільше від пандемії страждає міський туризм, включно з діловим – тут спостерігається зниження числа замовлень і продажів на 60%.

З іншого боку, деякі туристичні регіони, як-от кантони Вале, Тічино і Граубюнден, отримали значну вигоду з припливу численних внутрішніх туристів у літній сезон. Раніше в жовтні Федеральне статистичне відомство (BfS) повідомило про збільшення числа ночівель внутрішніх швейцарських туристів у серпні 2020 року на 15,6%, як порівняти з серпнем 2019 року.

"Це дещо пом'якшило ситуацію, притому що зниження обсягу зарубіжного туризму досягло понад 60%. Тепер попереду у Швейцарії зимовий туристичний сезон, і становище напередодні зими не можна назвати безхмарним. Зазвичай зимовий сезон приносить близько 2 мільярдів швейцарських франків (2,2 млрд доларів) прибутку на рік", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що зараз Швейцарію охопила друга хвиля пандемії коронавірусу, зростання числа заражених відбувається експоненційно.

У понеділок Федеральне Відомство охорони здоров'я (BAG) повідомило про реєстрацію 17 440 нових випадків зараження коронавірусом за останні 72 години. В середньому щодня зараз заражається 5 289 осіб, що на 100% більше, ніж минулого тижня.

Наразі у світі кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, із них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 осіб.