Гуцульську овечу бриндзю пропонують внести до списку ЮНЕСКО
Це питання обговорювалося у Рахові під час інформаційно-комунікативної платформи з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та підтримки приватно-державного партнерства, повідомили в Закарпатській ОДА.
Гуцульську овечу бриндзю пропонують внести до списку ЮНЕСКО / Фото: carpathia.gov.ua
“Гуцульську овечу бриндзю пропонують занести до переліку елементів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО — слідом за борщем. Відповідний лист-згоду громадськості про передачу елемента для внесення його до регіонального переліку НКС з подальшим просуванням до Національного реєстру та Міжнародних списків підписав голова Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів Анатолій Павлюк" - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, основним результатом зустрічі стало підписання документу, що розпочинає процес включення гуцульської бриндзі до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.
Ініціативу рахівчан підтримали й іноземні дипломати. Консул Республіки Польща у Львові Томаш Коваль побажав закарпатцям успіху на шляху до втілення цього амбіційного задуму, щоб гуцульську бриндзю внесли у Нацперелік України та у відповідні реєстри ЄС.
Також обговорили низку актуальних питань щодо розвитку туризму. Йшлося про необхідність розширення приміщення Музею гуцульської бриндзі, про проведення щорічного фестивалю-ярмарку "Гуцульська бриндзя", про створення якісної інфраструктури та надання послуг, які сприятимуть промоції туризму на Рахівщині та на Закарпатті загалом.
Як повідомлялося, минулого року Мінекономіки закріпило за продуктом "Гуцульська бриндзя" брендову назву. Відтоді гуцульською овечою бриндзею може називатися тільки сир виготовлений у гірських районах України, де випасають овець на висоті не менше 700 метрів над рівнем моря. Це перший продукт в Україні, що отримав свідоцтво, яке відповідає усім європейським вимогам щодо реєстрації і має право на визнання в ЄС.
6 жовтня 2020 року експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рада рекомендувала МКІП включити "Культуру приготування українського борщу" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це є кроком до включення борщу до номінаційного досьє Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.