Гуцульську овечу бриндзю пропонують занести до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Це питання обговорювалося у Рахові під час інформаційно-комунікативної платформи з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та підтримки приватно-державного партнерства, повідомили в Закарпатській ОДА.

Гуцульську овечу бриндзю пропонують внести до списку ЮНЕСКО / Фото: carpathia.gov.ua

“Гуцульську овечу бриндзю пропонують занести до переліку елементів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО — слідом за борщем. Відповідний лист-згоду громадськості про передачу елемента для внесення його до регіонального переліку НКС з подальшим просуванням до Національного реєстру та Міжнародних списків підписав голова Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів Анатолій Павлюк" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, основним результатом зустрічі стало підписання документу, що розпочинає процес включення гуцульської бриндзі до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

Ініціативу рахівчан підтримали й іноземні дипломати. Консул Республіки Польща у Львові Томаш Коваль побажав закарпатцям успіху на шляху до втілення цього амбіційного задуму, щоб гуцульську бриндзю внесли у Нацперелік України та у відповідні реєстри ЄС.

Також обговорили низку актуальних питань щодо розвитку туризму. Йшлося про необхідність розширення приміщення Музею гуцульської бриндзі, про проведення щорічного фестивалю-ярмарку "Гуцульська бриндзя", про створення якісної інфраструктури та надання послуг, які сприятимуть промоції туризму на Рахівщині та на Закарпатті загалом.

Читайте також: У Коломиї презентували книгу про гастрономічне життя давнього міста

Як повідомлялося, минулого року Мінекономіки закріпило за продуктом "Гуцульська бриндзя" брендову назву. Відтоді гуцульською овечою бриндзею може називатися тільки сир виготовлений у гірських районах України, де випасають овець на висоті не менше 700 метрів над рівнем моря. Це перший продукт в Україні, що отримав свідоцтво, яке відповідає усім європейським вимогам щодо реєстрації і має право на визнання в ЄС.

Читайте також: Єдиний у світі музей гуцульської бриндзі розпочав роботу

6 жовтня 2020 року експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рада рекомендувала МКІП включити "Культуру приготування українського борщу" до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це є кроком до включення борщу до номінаційного досьє Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.