У Коломиї презентували книгу про гастрономічне життя давнього міста

На Прикарпатті, в місті Коломия, представили видання про ресторани та кав’ярні давнього міста.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив автор книги, журналіст і краєзнавець Василь Нагірний місцевій телекомпанії "НТК".

"Я не думав, що колись вийде книга. Але, у міру надходження фактажу, окрема папка про ресторани та кав’ярні Коломиї постійно збільшувалася. Після відвідування будь-якого архіву, обласного чи загальнодержавного, чи на стриху (горищі – ред.) у друзів, знаходив інформацію і добирав її до визначеної теми", – розповів Нагірний.

Книга "Ресторани та каварні давньої Коломиї" розповідає про заклади харчування від ХVIII до кінця ХХ століття і є документальним виданням. Автор збирав до неї матеріали майже 10 років.

"Замість сухого документального викладу є багато пригод різних персоналій, які зустрічались в тому чи іншому закладі, високих достойників та нижчої челяді. Як вони себе поводили, які були правила поведінки", – зазначив краєзнавець.

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Книга має два розділи: австрійська, польська, німецька доба в Коломиї та повоєнний час. Після проголошення Незалежності в Україні, стверджує автор книги, вивіски у Коломиї змінювались з "космічною швидкістю", а тому цей період важко дослідити.

Видання "Ресторани та каварні давньої Коломиї" побачило світ завдяки Коломийській друкарні, накладом 500 примірників.