Єдиний у світі музей гуцульської бриндзі розпочав роботу

У місті Рахів, що на Закарпатті, відкрив свої двері для гостей музей гуцульської бриндзі. До 30 жовтня відвідування закладу безкоштовне.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Турінформ Закарпаття».

«Єдиний у світі музей гуцульської бриндзі у Рахові публічно розпочав свою роботу та чекає на гостей, щоб розповісти про унікальні традиції гуцулів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей музей стане «ланцюжком» між розповідями про бриндзю та мандрівками на полонину і до господарств, де її виготовляють. Крім того, заклад – інтерактивний.

«Інтер’єр – у народному стилі, в ньому багато дерев’яної фактури. Встановлено бочки-бербениці, створений куточок-бутафорія, де показаний процес створення сиру. Тут розповідатимуть про те, як виготовляють «біле золото» Карпат, адже бриндзя – одна з найулюбленіших страв гуцулів та обов’язковий компонент для понад 30 страв. Гості музею мають змогу побачити макет «вівчарської стаї», а біля берфели з казанком, путерою та бербеницею можна поринути в магію виготовлення овечого сиру на полонинах», – зазначили на порталі.

У закладі можна доторкатися до експонатів, фотографуватися на всій території музею, грати на трембіті й сопілці, вдягати гуцульське національне вбрання.

Натомість не можна приходити до музею з ознаками ГРВІ чи інших захворювань, під час карантину заходити без захисних масок, заходити без бахіл (їх безкоштовно видають на вході).

Наразі музей працює в тестовому режимі, тому охочі зможуть потрапити до закладу лише за попереднім записом. До 30 жовтня відвідування музею безкоштовне, на школярів чекають сюрпризи.

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Як повідомлялося, ідея створення Музею гуцульської бриндзі в Рахові спрямована на популяризацію та підвищення престижності професії вівчаря, збереження традиційних технологій виготовлення сиру та гуцульської культури.

Проєкт «Створення музею гуцульської бриндзі в Рахові» реалізується в межах партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Фото: tourinform.org.ua