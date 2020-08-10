Унікальний гастрономічний музей відкриють у Рахові

Наприкінці серпня у Рахові презентують перший в Україні Музей гуцульської бриндзі, який популяризуватиме цей різновид сиру й саму Рахівщину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Varosh.

Музей гуцульської бриндзі облаштують вдома в його засновниці й учасниці Асоціації виробників традиційних карпатських високогірних сирів Ольги Шкуро.

«Нам важливо, аби цей музей був «ланцюжком» між розповідями про бриндзю і мандрівками на полонину до господарств, де її виготовляють. Це буде сучасний інтерактивний музей», – сказала Шкуро.

Зазначається, що в музеї, зокрема, будуть VR-окуляри для перегляду роликів, листівки з доповненою реальністю. Вже придбані екран, проектор, ноутбук. Інтер’єр виконаний у народному стилі, в ньому багато дерев’яної фактури. Встановлені бочки-бербениці, створений куточок-бутафорія, де показаний процес створення сиру.

На території є двір-оранжерея з альтанкою, гойдалкою – цей простір стане частиною музею. Тут художниця малює повітрулю, будуть облаштовані стенди про виробників гуцульської овечої бриндзі. А ще Ольга Шкуро замовила портативний мангал, аби проводити майстер-класи з приготування кулеші на вогні. У теплу пору року дегустації бриндзі відбуватимуться в альтанці, а з похолоданням частуватимуть у закритому приміщенні.

За словами засновниці, це буде і просвітницький музей.

«Запланована співпраця з освітніми закладами Рахівщини та всієї України, зі студентами факультетів туризму, які приїздять на практику, хочемо заходи зі школярами, конкурси, вікторини, сюрпризи. Будемо популяризувати музей», – розповіла Шкуро.

Зараз триває ремонт, пані Ольга з чоловіком квапляться, щоб якомога швидше оснастити музей. Водночас виготовляється цифровий контент: три відео для VR-окулярів, три сюжети доповненої реальності для листівок, матеріали для ютуб-каналу музею.

Відкриття музею планується наприкінці серпня. Презентація буде творчою, урочистою, веселою, під музику трембіти.