У Татарові Яремчанської міської ради відбулося відкриття Музею історії та старожитностей.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав сільський голова Татарова Олег Дзем’юк на своїй сторінці в мережі «Фейсбук».

«09 серпня відчинив двері Музей історії та старожитностей Татарова. Одразу ж після святкової літургії відбулося освячення новоствореного мистецького закладу нашого села», – зазначив Дзем’юк.

У Татарові з’явився музей старожитностей / Фото Руслани Шишкіної

За його словами, зараз музей розмістився у двох невеличких кімнатах сільського Будинку культури. В експозиції – чимало раритетних речей: вишиванок, одягу, взуття, знарядь праці, ретро-світлин Татарова.

Крім того, тут є експонати з київського Майдану, привезені учасниками Революції гідності з Татарова.