Делятин відправить туристів у 3D-тур

У Делятині на Івано-Франківщині створять туристично-інформаційний центр, який пропонуватиме мандрівникам віртуальну подорож найцікавішими локаціями Делятинської тергромади.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття в мережі "Фейсбук" із посиланням на представника громади Назарія Верстюка.

"За допомогою 3D-туру зможемо продемонструвати туристу всі наші визначні місця. Плануємо для цього закупити 20 окулярів марки Oculus Go та забезпечити їх переглядом екскурсійного відео – 360 градусів вздовж всіє території громади. Для туристично-інформаційного центру розробимо сучасний вебсайт, через який рекламуватимемо туристичний потенціал та історичну спадщину Делятинщини. За допомогою електронного ресурсу туристи також зможуть забронювати номер у готелі або замовити екскурсію громадою", – розповів Верстюк.

Загалом в ОТГ оцифрують 25 об’єктів історико-культурної та природньої спадщини, а вже за допомогою 3D-технологій розроблять віртуальний тур.

Зазначається, що на створення туристично-інформаційного центру в Делятині в межах проєкту-переможця конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад виділять 620 тисяч гривень: 370 тис. грн з місцевого бюджету та 250 тис. грн з обласного.

Реалізовувати проєкт громаді допомагатимуть фахівці Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття.

Виконавчий директор інституції Ігор Мельничук зазначив, що розвиток туризму нині вимагає використання більш сучасних технологій.

"Делятинська ОТГ має високий потенціал для розвитку туризму. Нині працюємо над створенням нових інструментів, які допоможуть залучити іноземних туристів", – сказав експерт.