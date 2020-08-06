На Прикарпатті для туристів облаштують «Стежку барона»

В Івано-Франківській області створять новий туристичний маршрут «Стежка барона – Taxus baccata L.».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Делятинської ОТГ.

«Делятинська ОТГ здобула перемогу на конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад, який впроваджується Єврорегіоном «Карпати-Україна». У межах реалізації проєкту у громаді створять новий туристичний маршрут «Стежка барона – Taxus baccata L.», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на реалізацію ініціативи обласна рада виділить понад 160 тис. грн та ще 41 тис. грн спрямують з місцевого бюджету.

За словами голови громади Богдана Клим’юка, «баронка», або як її ще називають «панська дорога», – народна назва горизонтальної лісової стежки, що проходить лісовими масивами Зарічанського лісництва Делятинського лісгоспу. Переважна її частина нині добре збережена, окремі фрагменти зруйновані дрібними струмками та локальними зсувами ґрунту.

«Існують перекази про австрійського барона, який проживав у Делятині та був власником місцевої солеварні. Чоловік страждав хронічними захворюваннями дихальних шляхів, тому віденські лікарі порекомендували йому більше часу проводити в хвойному лісі. Таким ідеальним місцем якраз був той лісовий масив над Делятином. Породний склад дерев на 75% становив ялиці та смереки. В ХVІIІ-ХІХ століттях у цьому лісі ще була достатня кількість дерев рідкісного реліктового виду рослин – тис ягідний (Taxus baccata L.), котрий занесений до Червоної книги України з природоохоронним статусом як вразливий. Дерева мали потужні лікувальні властивості, зокрема необхідні для боротьби з легеневими недугами. Для лікування він гуляв тисовим лісом у підніжжя гори Маливо, так і з’явилася легенда про цю стежку», – підкреслив Клим’юк.

Координатор проєкту Назарій Верстюк говорить, що в межах реалізації ініціативи у лісовому масиві висадять близько сотні саджанців тису ягідного та встановлять інформаційні вказівники.

«Плануємо створити новий об’єкт туристичної інфраструктури протяжністю понад 3 км. Побудуємо там два містки, облаштуємо дві відпочинкові зони, а також зробимо маркування маршруту. У такий спосіб хочемо привернути увагу туристів», – сказав Верстюк.

За його словами, селищна рада реалізовуватиме проєкт спільно з представниками Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття та Делятинським лісгоспом.