У Сколе з’явився новий інформаційно-екологічний центр для туристів

У Сколе, що на Львівщині, побудували інформаційний центр для мандрівників, який стане стартовою точкою пізнавального маршруту на гору Парашка та екостежки "До Альтани".

Як передає Укрінформ, про це Тvoemisto.tv розповів директор НП "Сколівські Бескиди" Василь Приндак.

"Тут (у новозбудованому інформаційному центрі – ред.) надаватимуть інформацію туристам про усі екологічні стежки (нацпарку "Сколівські Бескиди" – ред.). Буде стоянка, де можна буде залишити машину. Будуть QR-коди для маршрутів, медичний пункт. Також тут буде велика альтанка бойківського типу для туристів", – розповів Приндак.

Наступного року планують облаштувати альтанки й мангали, щоб тут можна було зупинитися та відпочити.

Зазначається, що з цієї точки можна буде відправитися на гору Парашка (9 км) і на урочище "До Альтани" (2,5 км). При дорозі встановлять вказівник, який надаватиме туристам дані про інформаційний центр.

Вартість будівництва такого інфоцентру становить 295 тис. грн. Проєкт реалізували завдяки Програмі транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Як повідомляв Укрінформ, у НП "Сколівські Бескиди", який охоплює понад 35 тисяч гектарів лісів, лук та гір Прикарпаття і Карпат, вже розробили 144 км шляхів активного туризму та екологічних стежок. Зокрема, 8 екостежок протяжністю 29 км та 13 шляхів активного туризму протяжністю 115 км.

А Управління туризму та курортів ЛОДА готує спеціальні маршрути-порадники, куди можна відправитися.

Фото: Христина Гоголь