Топ-10 ідей для самостійних подорожей Закарпаттям

Експерт із туризму зібрав для Укрінформу найцікавіші локації в Закарпатській області для подорожей після пом’якшення карантину

Через пандемію коронавірусу літо 2020 року експерти визнали найкращим часом для пізнання своєї країни. Тож поки в пріоритеті поїздки у малозвідані місцини рідного краю, експерт із регіонального туризму, директор Турінфоцентру Закарпаття Олександр Коваль спеціально для читачів Укрінформу склав список унікальних локацій, які варто відвідати під час “карантинного туризму”.

Олександр Коваль

Експерт запевняє, що цікавинки на Закарпатті – майже на кожному кроці, щоп’ять-десять кілометрів тут ви знайдете щось цікаве, оригінальне чи й унікальне.

- Одна з обов'язкових умов таких подорожей — автомобіль (відсутність регулярного транспортного сполучення вносить свої корективи), – наголошує Коваль. – Нині першими туристами на Закарпатті є самостійні мандрівники, що приїжджають власними автомобілями і винаймають житло подобово, оскільки готелі в області поки що не працюють. – Але навіть коли запустять потяги, – каже Коваль, – ми прогнозуємо, що туристи уникатимуть місць масового скупчення людей (замки, музеї, термальні басейни), тому хочемо вам запропонувати кілька ідей для індивідуального туризму поміж природних об’єктів: десь потрібно йти пішки, десь їхати велосипедом, а десь можна й на конях. Це Закарпаття, окрім моря, тут є все, – каже Олександр Коваль.

"Дідо-дуб" у селі Стужиця

ІДЕЯ 1. Найстаріші дуби України та дерева, як 16-поверхівки заввишки

За один день на автомобілі на Закарпатті можна побачити найстаріші та найвищі дерева в Європі. Якщо поїхати спочатку автомобілем у село Стужиця (Великоберезнянський район), там можна побачити два найстаріші дерева України — дуби віком 1200 і 1300 років. А якщо дорогою на Перечин звернути до села Тур’ї Ремети, то побачите, як у заповідному урочищі «Магурича» ростуть одні з найбільших у Європі дерев – сосни Веймутова. Ці гігантські дерева віком 150 і більше років, деякі мають окружність стовбура понад 5 метрів і висоту понад 50 метрів (це як 16-поверховий будинок).

ІДЕЯ 2. Велосипедом околицями міст і сіл

Закарпатська область ідеально підходить для любителів гірських велосипедів. Тут ви можете просто виїхати за місто чи село і кататись околицями. Так, залежно від місця, можна побачити пам’ятки природи, архітектури (замки, мости, млини, дерев'яні церкви) чи культури. У вихідні дні дороги в області майже без автомашин. Крім того, є мережа велостежок, якими можна проїхати 10-20 і більше кілометрів.

ІДЕЯ 3. Катання на конях

Якщо ви вирішили відвідати Рахівщину, то рекомендую вам подарувати собі кінну прогулянку на двох чи для компанії околицями міста Рахів та піднятись на одну з полонин, щоби побачити місто з гори. Така прогулянка на конях місцевої породи “гуцулики”— це справжній драйв, позитивні емоції та неймовірні краєвиди. Кінні походи є також на Перечинщині, Міжгірщині, Ужгородщині.

Озеро Синевир

ІДЕЯ 4. Три дні в Національному природному парку

Найчистіше повітря в Україні, як відомо, в Карпатах, а на території національних природних парків, де обмежена діяльність людей, воно особливо чисте. Оберіть для відпочинку природні об’єкти Закарпаття. Це може бути парк «Зачарований край», «Ужанський національний природний парк», чи природний парк «Синевир». Якщо ви зупинились у селах на території національних парків, до ваших послуг тут садиби сільського туризму, де ви зможете не лише поспілкуватися з місцевими жителями, а й скуштувати унікальної місцевої їжі, побачити життя та побут, почути легенди.

ІДЕЯ 5. Природа Свидовця та озера льодовикового періоду

Це окрема тема для подорожі територією Закарпаття. Якщо у вас є мрія побувати в горах і побачити незайману природу, ви шукаєте найкращі місця для краєвидів, релаксу та відпочинку, медитації, то вам треба їхати на Рахівщину. Зупиніться на Драгобраті (гірськолижний курорт, який працює весь рік) і заплануйте свої походи полонинами гірського масиву Свидовець. Досвідчені гіди вам нададуть професійні послуги супроводу. Запам'ятайте ці назви — Ворожеска, Апшинець, Івор та Геришаска, це унікальні озера льодовикового періоду, які ви не забудете ніколи. Ну а з плюшевих зелених навколишніх гір на них можна дивитися цілу вічність, як в очі мудрому співрозмовникові.

ІДЕЯ 6. Піші маршрути полониною Боржава з ночівлею в наметах

Якщо ви мріяли прогулятися гірськими стежками з фотоапаратом, але без важкого наплічника та спорядження, саме час іти на Боржаву. Хребтом можна мандрувати зі своїм спорядженням чи орендувати все на місці, також варто знайти гіда. Боржава — унікальний гірський масив, проти забудови його вітряками екологи та науковці виступають уже кілька років. Відвідавши його, ви долучитеся до захисту полонин від забудови.

ІДЕЯ 7. Нематеріальна культурна спадщина Закарпаття

Можливостей відвідувати місця, де люди творять унікальну культуру краю, на Закарпатті також багато. Наприклад, на Берегівщині можна навідатися до майстринь, які займаються човниково-перебірним ткацтвом у селах Великі Береги та Кідьош. З-поміж інших різновидів це ремесло вирізняється витонченістю, стриманістю, елегантністю, а головне – на Закарпатті у ньому переплелися різні національні культури: угорська, австрійська й українська. У селі Колочава від місцевих ґаздинь можна навчитись робити колочавську ріплянку (страва місцевої кухні – ред.). Відвідати в цьому сенсі варто й село Лисичово, де діє унікальна кузня “Гамора”. І звичайно, унікальне село Ізу, де більше дізнатись про місцеве лозоплетіння. На Рахівщині разом із вівчарями на полонинах можна долучитись до виготовлення гуцульської бриндзі, а також більше дізнатись про гуцульське вовноткацтво і навіть навчитися робити ліжник – унікальний автентичний виріб гуцулів Українських Карпат. Обов'язково відвідайте якусь із цих локацій, де культурна спадщина живе і нині.

ІДЕЯ 8. Авторські екскурсії та квести замками і містами Закарпаття

Кожен з нас шукає ідею, як цікаво провести час, а якщо ви плануєте свій відпочинок з родиною, зверніть увагу, що в Ужгороді та Мукачеві вам можуть запропонувати унікальні авторські екскурсії. Наприклад, у замку Паланок є нічна екскурсія з факелами, а в Ужгороді проводять екскурсії-квести як для дітей, так і для дорослих. Це чудова можливість відпочити і гарно провести час.

ІДЕЯ 9. Сплав Тисою

Хоча на Закарпатті немає моря, але ви можете цілий день провести на воді, обравши одне з місць для старту сплаву. Це цікава активність, з дотриманням правил безпеки, де ви можете отримати гострі враження, ознайомитися з різноманіттям природи та відкрити для себе нові місця. Нині рафтинг, сплави річками активно розвиваються на Закарпатті завдяки клубам спортивного туризму. Вони функціонують на території Виноградівського, Хустського, Мукачівського районів, організовують рафтинг Тисою різних категорій складності.

ІДЕЯ 10. Закарпатська кухня своїми руками. Гастрономія і дегустації

Ви багато чули про кухню Закарпаття, але завжди хотіли навчитись готувати ці страви власноруч? На Закарпатті є така можливість. Вам це запропонують господарі сільських садиб, де ви можете зупинитись, разом скласти меню й готувати унікальні закарпатські страви з місцевих продуктів. А в Ужгороді вже є окремі послуги – пропонують навчити премудрощів закарпатської кухні навіть із виїздом на природу. Варити бограч чи голасле самому — це смачно і цікаво.

Чудова ідея — візит до фермерів як елемент пізнання Закарпаття. Для вас тут працює десяток сироварень, ферми з вирощування равликів, ферма буйволів, дегустаційні зали вина, паленок, леквару... Якщо ви вирішили більше дізнатися про вино, то є можливість на дегустації розібратись у культурі виноробства та виноградарства Закарпаття. Ви знатимете все про різноманітні сорти та марки вина, навчитесь розрізняти різні винні смаки. У цьому сенсі варто приглянутися до виноробів Берегівщини, Мукачівщини, Виноградівщини та Ужгородщини, це понад десяток фахівців своєї справи.

- Весняний карантин та обмеження на поїздки за межі України здатні нас навчити більше подорожувати Україною, – каже на завершення Олександр Коваль. – Як шість років тому ми навчились принципово не купувати російські товари, тут ми маємо можливість виробити ще одну звичку — відпочивати в Україні. Саме так можна впливати на якість туристичного продукту та більше дізнаватись про наші природні, культурні, архітектурні пам’ятки.

Тетяна Когутич, Ужгород

Фото Сергія Гудака, Володимира Песляка та з відкритих джерел