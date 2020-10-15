Архітектура, екотренди і тревелблогінг: Запоріжжя готується до Днів гостинності

У Запорізькому краєзнавчому музеї в межах Днів гостинності в місті відбудеться міжнародна конференція "Ab urbe condita: урбаністичний простір Південної України в останній третині ХVIII – першій половині ХХ століття".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

"Під час зустрічей у Запорізькому краєзнавчому музеї 16-17 жовтня історики, краєзнавці, археологи, визнані спеціалісти суміжних галузей говоритимуть про роль архітектури в історії міста, дискутуватимуть під час панельної дискусії "Як народжуються міста? Сучасні методологічні виклики урбогенези", торкнуться методологічних питань у дослідженні міської історії, приділять окрему увагу темам запорозької спадщини та новітнім дослідженням Олександрівської фортеці", – йдеться в повідомленні.

Дні гостинності в Запоріжжі триватимуть з 16 до 18 жовтня і зберуть 30 спікерів на трьох майданчиках.

Зокрема, 17-18 жовтня представники великих готельних груп, ресторатори і власники бізнесу у сфері гастротуризму зустрінуться для відкритої професійної дискусії. Вони обговорять еволюцію у сфері гостинності та екотренди внутрішнього туризму.

А 17-18 жовтня до Туристичного інформаційного центру Запоріжжя запрошують на професійні зустрічі представників ключових державних структур із розвитку туризму, менеджерів туристичної сфери, спеціалістів із кризового управління, креаторів у сфері туристичних відеопродуктів, інфлуенсерів та успішних блогерів, які представляють тревел-медіа. Вони говоритимуть про специфіку і можливості для внутрішнього туризму під час пандемії, приділивши увагу законодавчим питанням і новим правилам ведення бізнесу. Також ітиметься про популяризування внутрішнього туризму через тревелпроекти та блогінг.

Враховуючи пандемічну ситуацію в країні, організатори обмежили кількість запрошених гостей. Але завдяки онлайн-трансляції всі зможуть почути спікерів та обрати найбільш цікаву для себе тематичну панель.